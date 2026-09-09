Şanlıurfa Bozova'da kazada ölen 4 kişinin cenazesi adli tıpta
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, taziye dönüşü hafif ticari aracın kamyona arkadan çarpması sonucu hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Otopsi işlemleri sürerken kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
CENAZELER ADLİ TIP KURUMU'NA GETİRİLDİ
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, taziye dönüşü hafif ticari aracın aynı yönde ilerleyen kamyona arkadan çarpması sonucu hayatını kaybeden Levent Çerçi (41), eşi Fatma Çerçi (36) ile çocukları Mustafa (15) ve Büşra Çerçi'nin (12) cenazeleri, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'nun morguna getirildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Ali LEYLAK/ŞANLIURFA,
Kaynak: DHA
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