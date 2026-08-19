Şanlıurfa'da 10 Göçmen Kaçakçısı Gözaltında
Şanlıurfa'da yapılan operasyonda 10 şüpheli göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 10 şüpheliyi yakaladı.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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