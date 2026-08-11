Şanlıurfa'da 130 Kaçak Telefon Ele Geçirildi, 1 Tutuklama

Şanlıurfa'da 130 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda ekiplerce Şanlıurfa-Mardin kara yolunda durdurulan bir araçta yapılan aramalarda, 130 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.