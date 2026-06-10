Şanlıurfa'da 20 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da bir kamyonetteki lastiklerin içine gizlenmiş 20 bin paket kaçak sigara ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, bu kapsamda kontrol noktasında durdurdukları bir kamyonetin kasasında bulunan lastiklerin içine gizlenmiş 20 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Emniyet tarafından paylaşılan görüntülerde, ekiplerin kamyoneti durdurması ve lastiklerin içinden gümrük kaçağı sigaraları çıkarması yer alıyor.