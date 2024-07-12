Şanlıurfa'da 5 Giyim Mağazasını Dolandırdığı İddiasıyla Aranan Kadın Yakalandı

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Şanlıurfa'da 5 giyim mağazasını dolandırdığı iddiasıyla aranan kadın yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, iş yeri sahiplerinin kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp aldığı ürünlerin parasını ödemeyen kadınla ilgili şikayetleri üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, farklı tarihlerde 5 giyim mağazasından 32 bin 750 liralık alış veriş yapıp parasını ödemeden ayrılan kadının H.K.Ş. olduğunu tespit etti.

Şüpheli, "güveni kötüye kullanmak" ve "dolandırıcılık" suçlarından gözaltına alındı.