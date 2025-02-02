Şanlıurfa'da 7.513 Bağımsız Bölüm Teslim Edildi

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da, 6 bin 474 konut, 10 iş yeri ve 1029 köy evi olmak üzere toplam 7 bin 513 bağımsız bölümün teslim edildiğini bildirdi.

İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Asrın Birlikteliği ile Asrın İnşa Seferberliği devam ediyor. Şanlıurfa'da, 6 bin 474 konut, 10 iş yeri ve 1029 köy evi olmak üzere toplam 7 bin 513 bağımsız bölüm teslim edildi. 2025 yılı sonuna kadar 12 bin 69 konut, 103 iş yeri ve 2 bin 563 köy evi olmak üzere toplamda 14 bin 735 bağımsız bölüm teslim edilmiş olacak." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, Şanlıurfa'da inşası tamamlanan konutların ve anahtarlarını teslim alan hak sahiplerinin görüşlerinin bulunduğu videoya da yer verildi.