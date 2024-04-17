Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, aile sağlığı merkezinden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Siverek 6 No'lu Aile Sağlığı Merkezi çalışanları, işe geldiklerinde 6 bilgisayar, güvenlik kamerası kayıt cihazı ile tıbbi ekipmanların çalındığını fark etti.
Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık zanlıları Faruk K. ile Ömer Faruk Y. yakalandı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramada ele geçirilen 5 bilgisayar, güvenlik kamerası kayıt cihazı ve tıbbi malzemeler, merkez çalışanlarına teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da Aile Sağlığı Merkezinden Hırsızlık Yapan Şüpheliler Tutuklandı - Son Dakika
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde su kanalı açmak için yapılan kazı çalışması sırasında meydana gelen göçükte 2 kişi toprak altında kaldı. Olay yerine jandarma, sağlık ekipleri ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, Göl Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde bir zincir marketin manav reyonunda çalışan R.A., husumetlisi olduğu A.Ö. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan kişi, sağlık ekipleri tarafından Sakarya Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonet uçuruma yuvarlandı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, yaralanan bir kişi ise hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Turizm haftası nedeniyle Çeşme'de düzenlenen törende, Çeşme Turizm Fakültesi'nin turizm sektörüne katkı sağlama misyonu vurgulandı. Törende öğrenciler halk oyunları ve step dans gösterileri sergilerken, uluslararası gastronomi yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Ege Üniversitesi Çeşme Turizm Fakültesi Orkestrası Blue Sounds da mini bir konser sundu.
Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde'nin Kale Projesi hakkında açıklamalarda bulundu. Kale ve çevresinde başlatılan projenin hızla ilerlediğini belirten Başkan Özdemir, çalışmaların devam ettiğini ve en geç 3 yıl içinde bitirilmesinin hedeflendiğini söyledi.
Samsun'da 30 dereceyi bulan sıcak havada bazı vatandaşlar denize girerek serinledi. Nisan ayının ortasında 30 dereceyi bulan sıcaklıklarda evlerde duramayan ve bunalan Samsunlular sahillerin yolunu tuttu. Serinlemenin en güzel yolunun denize girmek olduğunu belirten vatandaşlar, denize girmeyenlerin de gölge alanları tercih ettiğini söylediler. Meteorolojiden alınan bilgiye göre 18 Mart Perşembe günü hava sıcaklıklarının 33 dereceye çıkması bekleniyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?