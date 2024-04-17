Şanlıurfa'da Aile Sağlığı Merkezinden Hırsızlık Yapan Şüpheliler Tutuklandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Aile Sağlığı Merkezinden Hırsızlık Yapan Şüpheliler Tutuklandı

Şanlıurfa\'da Aile Sağlığı Merkezinden Hırsızlık Yapan Şüpheliler Tutuklandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan 6 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Merkez çalışanları, işe geldiklerinde bilgisayarlar, güvenlik kamerası kayıt cihazı ve tıbbi ekipmanların çalındığını fark etti. Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda şüpheliler yakalandı ve ele geçirilen malzemeler merkez çalışanlarına teslim edildi. Şüpheliler, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

17.04.2024 12:33
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, aile sağlığı merkezinden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Siverek 6 No'lu Aile Sağlığı Merkezi çalışanları, işe geldiklerinde 6 bilgisayar, güvenlik kamerası kayıt cihazı ile tıbbi ekipmanların çalındığını fark etti.

Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık zanlıları Faruk K. ile Ömer Faruk Y. yakalandı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramada ele geçirilen 5 bilgisayar, güvenlik kamerası kayıt cihazı ve tıbbi malzemeler, merkez çalışanlarına teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da Aile Sağlığı Merkezinden Hırsızlık Yapan Şüpheliler Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Aile Sağlığı Merkezinden Hırsızlık Yapan Şüpheliler Tutuklandı - Son Dakika
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