Şanlıurfa\'da Aile Sağlığı Merkezinden Hırsızlık Yapan Şüpheliler Tutuklandı

Karadeniz'de 30 Dereceyi Bulan Sıcakta Denize Girerek Serinlediler

Samsun'da 30 dereceyi bulan sıcak havada bazı vatandaşlar denize girerek serinledi. Nisan ayının ortasında 30 dereceyi bulan sıcaklıklarda evlerde duramayan ve bunalan Samsunlular sahillerin yolunu tuttu. Serinlemenin en güzel yolunun denize girmek olduğunu belirten vatandaşlar, denize girmeyenlerin de gölge alanları tercih ettiğini söylediler. Meteorolojiden alınan bilgiye göre 18 Mart Perşembe günü hava sıcaklıklarının 33 dereceye çıkması bekleniyor.