Şanlıurfa\'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesinde akrabalar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda silahla yaralanan E.E. 112 Acil Servis ekiplerince Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, kavgaya karışanları tespit etmek için çalışma başlattı.