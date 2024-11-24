Şanlıurfa'da Bakan Kacır'ın Konvoyunda Kaza: MYP İl Başkanı Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Bakan Kacır'ın Konvoyunda Kaza: MYP İl Başkanı Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa\'da Bakan Kacır\'ın Konvoyunda Kaza: MYP İl Başkanı Hayatını Kaybetti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın konvoyunda meydana gelen kazada, MYP Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet Kolkara yaşamını yitirdi. Kazada 6 kişi yaralandı, soruşturma başlatıldı.

24.11.2024 00:17  Güncelleme: 00:33
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SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın Şanlıurfa'daki programı sonrasında konvoyunda meydana gelen kazada Milli Yol Partisi (MYP) Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet Kolkara yaşamını yitirdi, 2'si koruma polisi 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa- Diyarbakır karayolunun Kabahaydar Kavşağı'nda meydana geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, kentteki temaslarını tamamladıktan sonra GAP Havalimanı'na hareket ettiği sırada konvoyda bulunan, AK Parti İl Başkanlığı'na ait Serdar Çoban'ın kullandığı 34 DJP 778 plakalı otomobil, İbrahim Halil Altun'un kullandığı 63 AAE 452 plakalı araca yandan çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis sevk edildi. Kazada yaralanan AK Parti İl Başkanı Mehmet İlhami Günbeği'nin fotoğrafçısı Mehmet Cevher Doğan, koruma polisleri Cebrail Balcı ve Tarık Kızılay, sürücü Serdar Çoban, diğer araçta bulunan İbrahim Halil Altun, MYP Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet Kolkara ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi, sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan MYP Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet Kolkara, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak da bölgeye giderek yetkililerden bilgi aldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da Bakan Kacır'ın Konvoyunda Kaza: MYP İl Başkanı Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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