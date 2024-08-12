Şanlıurfa'da bıçaklı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti

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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Onikiler Mahallesi'nde Ali Begrik (49) ile G.B. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Yaralanan Begrik, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan şüpheli G.B. ise polis ekiplerince yakalandı.