Şanlıurfa'da depremde yıkılan apartman davasında yapı sahibi ve mühendis hakkında gerekçeli karar açıklandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da depremde yıkılan apartman davasında yapı sahibi ve mühendis hakkında gerekçeli karar açıklandı

Şanlıurfa'da 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan Kaya Apartmanı'na ilişkin davada yapı sahibi ve proje mühendisi hakkında verilen hapis cezasına ilişkin gerekçeli karar açıklandı. Kararda, yapı sahibi ve mühendisin mevzuata uygun olmayan bir inşaat yaptığı ve asli kusurlu oldukları belirtildi. Mahkeme heyeti, iki sanığa 16 yıl 3'er ay hapis cezası vermişti.

09.07.2024 12:01
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Şanlıurfa'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan ve 16 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin de yaralandığı Kaya Apartmanı'na ilişkin davada 16 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırılan yapı sahibi ve proje mühendisi hakkındaki gerekçeli karar hazırlandı.

Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada yapı sahibi M.K. ve proje mühendisi H.Y. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan verilen hapis cezasına ilişkin 36 sayfalık gerekçeli karar açıklandı.

Kararda, tutuklu sanıklar ve depremde hayatını kaybedenlerin yakınları ile tanıkların soruşturma ve dava aşamasındaki ifadelerine yer verildi.

Sanıkların üzerlerine atılı suçu işlediği belirtilen kararda, iki sanığın da atılı suçlamaları kabul etmediği ifade edildi.

Bilirkişi raporunun da bulunduğu gerekçeli kararda, 1993 yılında yapı ruhsatı alınan apartmana 2007'de verilen izinle 3 daire daha ilave edilerek daire sayısının 15'e çıkarıldığının tespit edildiği aktarıldı.

Apartmanın hem inşa edildiği tarihte hem de ekleme yapılan dönemde mevzuata uyulmadığı vurgulanan gerekçeli kararda şunlar kaydedildi:

"Yapının, fen ve teknik düzenlemelere uygun şekilde imal edilmediği anlaşılmıştır. Betonarme projede öngörülen C20 sınıfını sağlamadığı, dolayısıyla meydana gelen ölümler ve yaralanmaların nedenlerinin 2007 yılında yapıya eklenen katlara bağlı olarak düzenlenen ruhsata ait statik projesinde kusur olduğu belirlenmiştir. ???????Projede belirtilen beton sınıfının olay mahallindeki betonla uyuşmaması, beton dayanımının C20 olmaması ve beton karot dayanımının binanın statik tasarımından esas alınan beton dayanımından önemli miktarda düşük olduğu tespit edilmiştir. Binanın yapı sahibi M.K. ile proje mühendisi H.Y'nin yıkılan binada sorumluluklarının bulunduğu, gerek bina yaptırılırken gerekse de sonradan kat ilavesi yapılırken yapımından sorumlu olduğu halde binanın yapım tarihlerinde yürürlükte bulunan mevzuata uygun bir inşaat yaptırmadığı anlaşılmıştır.

Kaya Apartmanı'nın mevzuata ve bilimsel gerçeklere aykırı olarak 1993'te inşa edildiği ve 2007 yılında binada mevzuata uygun olmayacak şekilde değişiklik yapıldığı, binanın imalatında ve denetiminde gerekli dikkat ve özenin gösterilmediği nedeniyle iki sanığın asli kusurlu olduğu anlaşılmıştır. Sanıkların görevlerini yerine getirmemeleri nedeniyle asli kusurlu olduğundan ayrı ayrı cezalandırılmaları yoluna gidilmiştir."

Mahkeme heyeti, karar duruşmasında iki sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 16 yıl 3'er ay hapisle cezalandırılmasına hükmetmişti.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Kaya Apartmanı'nda 16 kişi hayatını kaybetmiş, 9 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Deprem, Hukuk, Güncel, Son Dakika

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