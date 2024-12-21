Şanlıurfa'da Dolandırıcılık Operasyonu

Şanlıurfa'da telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
Vali Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince telefon dolandırıcılarına yönelik il merkezinde belirlenen 9 adrese operasyon düzenlendiğini bildirdi.
Operasyonda ?8 kişinin suçüstü yakalandığını, 17 cep telefonu ve 16 sim kart ele geçirildiğini belirten Vali Şıldak, şüphelilerin 9 kişiyi 9 milyon 445 bin 368 lira dolandırdığını kaydetti.
Vali Şıldak, gözaltına alınan 8 kişiden 4'nün tutuklandığını, 4'nün ise adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldığını ifade etti.
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