Şanlıurfa'da Elektrikli Motosiklet Çalındı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Elektrikli Motosiklet Çalındı

Şanlıurfa\'da Elektrikli Motosiklet Çalındı

Şanlıurfa'da yerel bir gazetenin önünde bulunan elektrikli motosikletin çalınma anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Maskeli bir kişi, motosikleti çalarak olay yerinden uzaklaştı. Polis ekipleri, hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

15.05.2024 11:28
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Şanlıurfa'da, bir yerel gazetenin önünde bulunan elektrikli motosikletin çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Merkez Karaköprü ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi Necmettin Cevheri Bulvarı üzerinde bulunan ve kentte yerel yayın yapan Urfanatik Gazetesi önüne gelen maskeli bir kişi, iş yerinin önünde bulunan motosikleti çalarak uzaklaştı.

Durumun fark edilmesi üzerine gazete çalışanları polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, kamera kayıtlarını inceleyerek, hırsızlık olayını gerçekleştiren kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde ise yüzü maskeli bir kişinin el feneri kullanarak etrafta inceleme yaptığı ve daha sonra düz kontak yöntemiyle çalıştırdığı motosikleti alarak bölgeden uzaklaştığı görülüyor.

Kaynak: AA

Güvenlik, Hırsızlık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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