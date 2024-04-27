Güncel

Şanlıurfa'da halk oyunları yarışması renkli görüntülere sahne oldu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da geleneksel halk oyunlarının yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için valilik tarafından başlatılan "Tek Ses İki Hareket" Valilik Kupası 3. Okullararası Halk Oyunları yarışması renkli görüntülere sahne oldu.

UNESCO Müzik şehri Şanlıurfa'da folklorik halk oyunlarının gelecek nesillere aktarılması için valilik tarafından halk oyunları yarışması düzenlendi. Okullar arası düzenlenen halk oyunları yarışmasına, liseler kategorisinden 35, ortaokul kategorisinden 43 ve ilkokul kategorisinden 38 okul katıldı. Toplamda 120 okulun katıldığı yarışmada, öğrenciler performanslarıyla büyük beğeni topladı. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı yarışmada Karaköprü TOKİ El Battani İlkokulu, Haliliye Süleymaniye Ortaokulu ve Haliliye Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ritmik hareketleri ve sahne performanslarıyla birinci seçildi.

Yarışmada, liseler kategorisinde 1. Haliliye Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2. Haliliye Urfa Anadolu Lisesi ve 3. Halfeti Anadolu Lisesi oldu. Ortaokullarda, 1. Haliliye Süleymaniye Ortaokulu, 2. Eyyübiye Halilurrahman Ortaokulu, 3. Haliliye Mehmet Saçlı Ortaokulu oldu. İlkokullarda ise 1. Karaköprü TOKİ Battani İlkokulu 2. Eyyübiye Dr. Cavit Özyeğin ilkokulu ve 3. Haliliye Profesör Abdulkadir Karahan İlkokulu oldu. Yarışmada dereceye giren okullara, valilik kupası ve para ödülleri verildi. Ödüller, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak tarafından takdim edildi.

Tören sonrası konuşan Vali Şıldak, "Gerçekten büyük bir heyecan var. Ödül töreninde ve öncesindeki son yarışmacı grupları izledim. Çocuklarımız halk kültürünün yaşatılması anlamında Şanlıurfa'da büyük bir gayret gösterdiler. İlkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki okul kademelerimizden toplam 120 okulumuz halk oyunları yarışmasına katılıp burada mücadele ettiler. Bugün de ilk üçe giren ve mansiyon alan okullarımızı birlikte ödüllendirdik. Valiliğimizin koordinasyonunda Şurkav Vakfımız ve Eyyübiye Belediyemizin işbirliği ile gerçekleşen bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz etkinlik hakikaten Şanlıurfa'nın halk kültürünün zenginliğini ve yaşatılmasının çabalarını ortaya koyması açısından çok anlamlıdır. Bir önceki hafta halk türküleri ile burada çocuklarımız mücadele etti ve yeteneklerini gösterdiler. Bu hafta da 3 gün boyunca gençlerimiz çocuklarımız halk oyunlarını oynadılar, yöre oyunlarını sergilediler ve jürimizin burada yaptığı dinlendirmelerle onların derecelerini belirlemiş olduk. Ben de şimdi onlara söyledim. Her bir grubumuzu ziyaret ettim önemli olan katılmaktı, bu çabaya vermekti, destek sağlamaktı ve çok mutluyum böyle bir çalışmayı burada başlatan bizden önceki yöneticilerimize ve destek veren bütün kurumlarımıza ben teşekkür ediyorum. Onları tebrik ediyorum" diye konuştu.

Dereceye giren öğrenciler mutluluklarını ifade ederek, yarışmanın düzenlemesinde emeği geçenlere teşekkür etti.