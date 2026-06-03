Şanlıurfa'da Havalı Korna Denetimi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Havalı Korna Denetimi

Şanlıurfa\'da Havalı Korna Denetimi
03.06.2026 11:38
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Zabıta ekipleri, havalı kornaları söküp imha etti, sürücülere ceza uygulandı.

ŞANLIURFA'da zabıta ekiplerinin, kent merkezinde gürültü kirliliğine neden olan havalı kornalara yönelik denetimlerinde, toplu taşıma araçlarında mevzuata aykırı şekilde kullanılan kornalar araçlardan sökülerek silindirle imha edildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, özellikle şehir içi yolcu taşımacılığı yapan özel halk otobüslerine yönelik havalı korna denetimi gerçekleştirdi. Denetimler, toplu ulaşım araçlarının fazlaca bulunduğu Toplama Merkezi bölgesinde yoğunlaştırıldı. Trafik zabıta ekipleri, otobüslerin alt bölümlerinde detaylı inceleme yapıp yasaklı havalı korna kullanımını kontrol etti. Ayrıca Zabıta Daire Başkanlığı bünyesindeki Görüntü İzleme Merkezi'nde görevli ekiplerin araç içi kamera kayıtları da incelendi. Yapılan kontrollerde bazı özel halk otobüslerinde havalı korna kullanıldığı tespit edildi. Mevzuata aykırı şekilde kullanılan havalı kornalar, ekipler tarafından araçlardan sökülürken, sürücüler hakkında cezai işlem uygulandı. Ekipler ayrıca otobüs şoförlerini yüksek sesli korna kullanımının çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri konusunda bilgilendirerek uyarılarda bulundu. Denetimlerde el konulan havalı kornalar, Zabıta Daire Başkanlığı'na götürülüp silindirle ezilerek imha edildi.

Zabıta Daire Başkanlığı yetkilileri, kent genelinde gürültü kirliliğine neden olan uygulamalara karşı denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirtti. Yetkililer, vatandaşlardan da benzer durumlarla karşılaşmaları halinde ilgili birimlere bildirimde bulunmalarını istedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Zabıta, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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