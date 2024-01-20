Şanlıurfa\'da İsrail Saldırılarını Protesto Etmek İçin Sergi Açıldı

Şanlıurfa'da İsrail'in saldırılarını protesto etmek ve Filistin halkına destek amacıyla sergi açıldı.

Uluslararası Güzel Sanatlar ve Sanatçıları Derneği (Sanat-Der) tarafından Rabia Meydanında Şanlıurfalı sanatçıların eserlerinden oluşan resim, ebru, hüsnü hat eserleri sergilendi.

Gelirinin Filistin halkına bağışlanacağı sergide, Mustafa Dörtbudak, Mehmet Beşli, Osman Özçelik, Mahmut Kılıç, Ramazan Çiftçi, Mustafa Çavcı, Haluk Özberber, Nihat Kürkçüoğlu, Naci Kırcalı, Doç. Dr. Ömer Sabuncu, Mustafa Kaçar, Fuat Kürkçüoğlu ve İshak Çilpan'ın eserleri sergileniyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, amaçlarının kadın çocuk demeden insanları katleden İsrail'i protesto etmek ve Gazze halkına destek olmak için bir araya geldikleri kaydedildi.