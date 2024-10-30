Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde yer altından geçen elektrik kablolarını çalmaya çalışan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.
Eyyübiye İlçe Emniyet Müdürlüğü çarşı ve mahalle bekçilerince yapılan devriye sırasında Yeni Mahalle Güllü Sokak'ta elektrik kablolarını yer altından çıkarmaya çalışan 3 şüpheli tespit edildi.
Ekiplerce suçüstü yakalanan 3 şüpheli, emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da Kablo Hırsızları Suçüstü Yakalandı - Son Dakika
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