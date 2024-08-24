Şanlıurfa\'da Kaçak Trafo Denetiminde Gerginlik: 2 Gözaltı

Güncel

ŞANLIURFA'da, tarımsal sulamada kullanılan kaçak trafolara yönelik jandarmayla birlikte denetim yapan DEDAŞ ekipleri ile mahalle halkı arasında gerginlik yaşandı.Çıkan olaylarda 2 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da kırsal Başmakçı Mahallesi'nde Dicle Elektrik Dağıtım (DEDAŞ) tarafından tarımsal sulamalarda kullanılan trafolara yönelik denetim yapıldı. Jandarma timleri eşliğinde denetim yapan ekiplerin kaçak trafoları sökmek istemesi üzerine gerginlik çıktı. Trafoların sökümüne karşı çıkanlar jandarma ekiplerinin müdahalesi ile gözaltına alındı. Cep telefonu kameralarına yansıyan gerginlik, jandarmanın müdahalesiyle sonlandırıldı.