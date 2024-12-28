Şanlıurfa'da Kadınlar Voleybolda Yarışıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Şanlıurfa'da Kadınlar Voleybolda Yarışıyor

Şanlıurfa\'da Kadınlar Voleybolda Yarışıyor

Evinin Sultanları projesiyle voleybola başlayan kadınlar, çocuklarına rakip olarak sahada heyecan yaşıyor.

28.12.2024 11:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da farklı meslek gruplarından kadınlar ve ev hanımları, "Evinin Sultanları" projesi kapsamında tanıştıkları voleybolda çocuklarına rakip oluyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ev hanımları ile çalışan kadınlara düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırılması amacıyla "Evinin Sultanları" projesini hayata geçirdi. Bu kapsamda voleybolla tanışan kadınlar, proje sona ermesine rağmen kendileri için tutkuya dönüşen voleyboldan vazgeçmiyor.

Şanlıurfa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından açılan kurslara çocuklarını getiren anneler, sahanın müsait olduğu dönemlerde çocuklarına rakip oluyor.

Voleybol antrenörü Sabiha Kara, AA muhabirine, projeyi çeşitli duyurular ve muhtarlar üzerinden kadınlara ulaştırdıklarını ve kadınların etkinliğe büyük ilgi gösterdiğini söyledi.

Projeye katılan kadınlarla Karaköprü Gençlik Merkezi'nde voleybol kursuna başladıklarını vurgulayan Kara, yaklaşık bir yıl süren projede katılımcıların büyük bir kaynaşma sağladığını dile getirdi.

Kara, projeye katılan kadınların çocuklarının da merkezdeki kurslarda sportif faaliyetlerde yer aldığını belirterek, "Projemiz yaklaşık 1 ay önce bitti. Projedeki kadınların çocukları da merkezimize geldiği için onlar da sürekli voleybol oynamak istiyor. Salonun müsait durumuna göre onlara da maç ve antrenman ayarlıyoruz." dedi.

Kadınların voleybola olan ilgisinin kendisini mutlu ettiğini anlatan Kara, kadınların çocuklarına rakip olarak çıktıkları sahada heyecanlı karşılaşmalar yaptıklarını kaydetti.

"Ev hanımları için güzel bir proje oldu"

Ressam Özgür Şanal da 1,5 yıl önce taşındığı kentte başladığı voleybolun kendisinde tutkuya dönüştüğünü dile getirerek, "Sabiha hocamla tanışmamla beraber çok güzel bir voleybol serüvenimiz başladı. Bu programa katıldığım için çok mutluyum. Bu programın devamında çocuklarımla beraber burada voleybola devam ediyorum. Gerçekten güzel bir atmosfer, herkesin yaşamasını isterim. Ev hanımları için güzel bir proje oldu, bunun devam etmesini isterim." diye konuştu.

Lise döneminde oynadığı voleybola 17 yıl sonra tekrar başladığını anlatan Şanal, proje sayesinde oluşturdukları grup ile çocuklarıyla spor yapmayı sürdürdüklerini ifade etti.

Ev hanımı Derya Hinçal da kızının sporla ilgilenmesini istediği sırada yaptığı araştırma sonrası Gençlik Merkezi'ne geldiklerini, kızına destek olmak için kendisinin de voleybola başladığını söyledi.

Kızıyla aynı anda sahada olmanın heyecan verici olduğunu ifade eden Hinçal, şunları kaydetti:

"O ne kadar heyecanlıysa ben ondan daha heyecanlıyım. Sahanın kenarında olmak, izlemek çok ayrı bir şey ama sahada olmak inanılmaz. Kızımla aynı heyecanı, duyguları yaşamak çok güzel. Aramızda tatlı bir rekabet var, beğenmiyor beni 'anne manşet atamıyorsun' diyor. Ben onun kadar genç değilim ama elimden geleni yapıyorum. Tatlı tatlı atışarak oynuyoruz."

Proje bitmesine rağmen voleybol birlikteliği sürüyor

Sonnur Erel ise kızını getirdiği bu merkezde kadınlara yönelik proje olduğunu duymasının ardından kendisinin de spora başladığını kaydetti.

Projenin sona ermesine rağmen arkadaşlarıyla voleybol birlikteliğini bırakmadıklarını ifade eden Erel, "Kızım geldiğinde ben de onunla hazırlanıyorum, birlikte spor ayakkabılarımızı giyiyoruz, sularımızı hazırlıyoruz. Burada birlikte oynadığımız için gurur duyuyorum hem kızımla hem kendimle. Birlikte çalışıyoruz, 'sen yapamadın ben yaptım' diye birbirimizle yarış halinde oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Miray Eren de annesiyle voleybol oynamasının kendisini çok mutlu ettiğini dile getirerek, "Annemle oynadığım zaman daha çok keyif alıyorum ve motivasyonum daha çok artıyor. Annemi gel beraber oynayalım diye hep motive etmeye çalışıyorum. Annemin yapamadığı yerler oluyor ama ben daha iyi olduğumu düşünüyorum." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Voleybol, Güncel, Kadın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da Kadınlar Voleybolda Yarışıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:01 Teröristbaşı Öcalan’ın 7 maddelik mesajından Erdoğan ve Bahçeli’ye destek çıktı Teröristbaşı Öcalan'ın 7 maddelik mesajından Erdoğan ve Bahçeli'ye destek çıktı
12:16 “Burası şeriat ülkesi“ sözleriyle yeni yıl pazarına saldırdı "Burası şeriat ülkesi" sözleriyle yeni yıl pazarına saldırdı
11:10 DEM Parti’den Öcalan görüşmesi sonrası ilk açıklama DEM Parti'den Öcalan görüşmesi sonrası ilk açıklama
09:46 Narin davasında karar okunurken sanıklardan çıt çıkmaması dikkat çekti Narin davasında karar okunurken sanıklardan çıt çıkmaması dikkat çekti
07:12 Güney Kore’de yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı 167 kişi hayatını kaybetti Güney Kore'de yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı! 167 kişi hayatını kaybetti
10:59 Yeni yıl için plastik poşet fiyatına yüzde 100 zam yapıldı Yeni yıl için plastik poşet fiyatına yüzde 100 zam yapıldı
10:42 Erzincan’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 26 yaralı Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 26 yaralı
10:32 Narin cinayetinde kritik gün Anne Yüksel Güran son kez savunma yaptı Narin cinayetinde kritik gün! Anne Yüksel Güran son kez savunma yaptı
10:32 Acun’un ’’Şu ismi bir yere yazar mısın’’ dediği futbolcu Fenerbahçe’ye geliyor Acun'un ''Şu ismi bir yere yazar mısın'' dediği futbolcu Fenerbahçe'ye geliyor
10:20 Emekli, memur, memur emeklisi Enflasyona göre hesaplandı, işte zamlı maaşlar Emekli, memur, memur emeklisi! Enflasyona göre hesaplandı, işte zamlı maaşlar
10:16 Fatih Erbakan: Esad rejiminin devrilmesi konusunda Türkiye seyirci kaldı Fatih Erbakan: Esad rejiminin devrilmesi konusunda Türkiye seyirci kaldı
10:15 Dünyanın en yaşlı timsahının 124. yaşı kutlandı Dünyanın en yaşlı timsahının 124. yaşı kutlandı
09:53 Nurseli İdiz, makarnaya ödediği paraya isyan etti: Türk halkına başarılar diliyorum Nurseli İdiz, makarnaya ödediği paraya isyan etti: Türk halkına başarılar diliyorum
09:43 Al Shabab Başkanı Almunajem ve Fatih Terim’in Şaşırtıcı Buluşması Al Shabab Başkanı Almunajem ve Fatih Terim'in Şaşırtıcı Buluşması
09:37 Astrolog Aysun Koç: Kara Yeniay, liderleri ve otoriteleri tehdit ediyor Astrolog Aysun Koç: Kara Yeniay, liderleri ve otoriteleri tehdit ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2024 13:22:34. #1.12#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Kadınlar Voleybolda Yarışıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.