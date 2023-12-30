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Şanlıurfa'da kanal çalışmasında toprak kayması sonucu göçük altında kalan işçi kurtarıldı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da kanal çalışmasında toprak kayması sonucu göçük altında kalan işçi kurtarıldı

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde, Sancaktar Mahallesi Mevlana Caddesi'nde kanal çalışması sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu işçilerden Ercan D. toprak altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda kurtarılan işçi, sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Şanlıurfa\'da kanal çalışmasında toprak kayması sonucu göçük altında kalan işçi kurtarıldı
30.12.2023 - 17:35,
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Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde, kanal çalışmasında meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalan bir işçi kurtarıldı.

Sancaktar Mahallesi Mevlana Caddesi'nde kanal çalışması sırasında toprak kayması sonucu işçilerden Ercan D. toprak altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan çalışmada kurtarılan işçi, sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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