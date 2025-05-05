Şanlıurfa'da Kanalda Boğulan İki Çocuk - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Kanalda Boğulan İki Çocuk

Piknikte sulama kanalına düşen 12 ve 13 yaşındaki çocuklar, hastanede hayatını kaybetti.

05.05.2025 00:10
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1) ŞANLIURFA'DA PİKNİK ALANINDA SULAMA KANALINA DÜŞEN 2 ÇOCUK BOĞULDU

ŞANLIURFA'da aileleriyle birlikte pikniğe giden Rüveyda Demir (12) ve İbrahim Halil Kılıç (13), tarımsal sulama kanalına düştü. Vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan çocuklar, kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Osmanbey Mahallesi'ndeki bir piknik alanında meydana geldi. İddiaya göre, aileleriyle birlikte piknik yapan İbrahim Halil Kılıç ve Rüveyda Demir, bölgeden geçen tarımsal sulama kanalına düştü. Yüzme bilmeyen ve akıntıya kapılan çocuklar, çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle sudan çıkarıldı. Ağır yaralı olarak Harran Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan iki çocuk, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan çocukların yakınları hastaneye akın etti. Yaşanan üzüntü ve öfke nedeniyle acil serviste gerginlik çıktı; bazı kişiler sağlık çalışanlarına saldırdı. Polis ekipleri arbedeyi güçlükle yatıştırırken, hayatını kaybeden çocukların cenazeleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayın ardından Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada her yıl benzer olayların yaşandığını belirterek, vatandaşları uyardı. Vali Şıldak, şu ifadeleri kullandı:

"Maalesef bugün iki çocuğumuzu daha kaybettik. Sulama kanalları, baraj gölleri ve göletler yüzmek, oynamak ya da başka amaçlarla girilmek için uygun yerler değildir. Bu alanlara girmek son derece tehlikeli olduğu için valilik kararıyla yasaklanmıştır. Kıymetli vatandaşlarımız, çocuklarınızın bu tür alanlara girmesine, yaklaşmasına ya da oynamasına kesinlikle izin vermeyin. Yakınlarındaysanız, onları sürekli gözetiminiz altında tutun. Hayat kaynağı olan suyun, hayatları karartmasına izin vermeyelim."

Kaynak: DHA

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