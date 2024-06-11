Şanlıurfa'da Komşu Aileler Arasında Silahlı Kavga: 1 Yaralı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Komşu Aileler Arasında Silahlı Kavga: 1 Yaralı

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde komşu 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Olayda 1 kişi gözaltına alındı. Kavgada tüfekten çıkan saçmaların hedefi olan yaralı hastaneye kaldırıldı. İnceleme devam ediyor.

11.06.2024 14:29
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ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde komşu 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Cep telefonu kamerası ile kaydedilen olayda 1 kişi gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkanlığı için farklı partilere oy veren 2 komşu arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, taş, sopa ve uzun namlulu tüfeklerin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kadınların da karıştığı kavgada tüfekten çıkan saçmaların hedefi olan 1 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İsmi öğrenilemeyen yaralı hastaneye kaldırılırken, polis tüfeği ateşlediği belirlenen şüpheliyi gözaltına alındı. Cep telefonu kamerası ile kaydedilen olayla ilgili inceleme sürüyor.

Haber: Ömer ŞULUL-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da Komşu Aileler Arasında Silahlı Kavga: 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Komşu Aileler Arasında Silahlı Kavga: 1 Yaralı - Son Dakika
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