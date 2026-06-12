Şanlıurfa'da Narko Uygulaması Yapıldı

Şanlıurfa'da emniyet ekipleri Narko alan uygulaması gerçekleştirdi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Yenice Mahallesi'nde uyuşturucu ile mücadele kapsamında 4 noktada ve seyir halindeki ekipler tarafından Narko alan uygulaması yapıldı.
Ekiplerce 170 araçta arama yapılırken, 653 kişinin de kimlik sorgusu gerçekleştirildi.
Denetimlerde farklı suçlardan aranan 2 şüpheli gözaltına alınırken, 1 araç da trafikten men edildi.
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