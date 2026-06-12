Şanlıurfa'da Narko Uygulaması Yapıldı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Narko Uygulaması Yapıldı

12.06.2026 09:48
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Emniyet, uyuşturucu ile mücadele kapsamında 4 noktada denetim yaptı, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da emniyet ekipleri Narko alan uygulaması gerçekleştirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Yenice Mahallesi'nde uyuşturucu ile mücadele kapsamında 4 noktada ve seyir halindeki ekipler tarafından Narko alan uygulaması yapıldı.

Ekiplerce 170 araçta arama yapılırken, 653 kişinin de kimlik sorgusu gerçekleştirildi.

Denetimlerde farklı suçlardan aranan 2 şüpheli gözaltına alınırken, 1 araç da trafikten men edildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Şanlıurfa, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da Narko Uygulaması Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Emin Tonyukuk Emlik Emin Tonyukuk Emlik:
    yahu yine mi aynı mahallede uygulamalar yapılıyo bıktım ya her seferinde aynı yerler niye hep aynı noktalar hedef alınıyo başka yerlerde problem yok mu ya başka bölgelere de denetim yapılsa daha iyi olmaz mı 0 0 Yanıtla
  • Baran Sümer Baran Sümer:
    çok güzel bir başlatma bu emniyet ekiplerine çok teşekkür ediyorum uyuşturucu ile mücadele çok önemli bir mesele! 0 0 Yanıtla
  • Mustafa Keskin Mustafa Keskin:
    bu tür uygulamalar güvenlik açısından iyi oluyo tabii ama yerel halk açısından bakarsak denetimler daha dengeli şekilde yapılmalı 0 0 Yanıtla
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