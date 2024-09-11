Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 12 Kilo 387 Gram Ele Geçirildi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 12 Kilo 387 Gram Ele Geçirildi

Şanlıurfa\'da Uyuşturucu Operasyonu: 12 Kilo 387 Gram Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği bir operasyonda, yolcu otobüsünde televizyon sehpası içine gizlenmiş 12 kilo 387 gram uyuşturucu ele geçirildi. Toplamda 31 kilo 650 gram skunk ve 12 kilo 387 gram kubar esrar yakalandı, 6 şüpheli gözaltına alındı.

11.09.2024 13:06
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ŞANLIURFA'da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği bir operasyonda, yolcu otobüsünde televizyon sehpası içine gizlenmiş 12 kilo 387 gram uyuşturucu ele geçirildi. Polis tarafından düzenlenen operasyonlarda toplamda 31 kilo 650 gram skunk ve 12 kilo 387 gram kubar esrar yakalandı, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı. Birecik'te jandarma ekiplerince durdurulan bir yolcu otobüsünde, detektör köpekle yapılan aramalarda bagajdaki televizyon sehpasının içinde gizlenmiş uyuşturucu maddeler bulundu. Ekipler, 12 kilo 387 gram uyuşturucu madde ele geçirirken, yolcu A.E. gözaltına alındı.

Kent merkezde ise Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda, 31 kilo 650 gram skunk ve 12 kilo 387 gram kubar esrar ele geçirildi. Bu operasyonlar sonucunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Güvenlik güçlerimizin uyuşturucuyla mücadelesi sürüyor. Polisimiz ve Jandarmamız tarafından gerçekleştirilen üç ayrı çalışmada; 31 kilo 650 gram skunk maddesi, 12 kilo 387 gram kubar esrar maddesi ele geçirilmiş, 5 kişi gözaltına alınmıştır. Şanlıurfa'da asayiş ve güvenliği bozmaya teşebbüs edenler her zaman karşılarında güçlü bir irade bulacaktır" ifadelerini kullandı.

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 12 Kilo 387 Gram Ele Geçirildi - Son Dakika

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