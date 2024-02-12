Şanlıurfa'da otomobil çarpması sonucu çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Şanlıurfa'da otomobil çarpması sonucu çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa\'da otomobil çarpması sonucu çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, İ.S. yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Abut Demirkan'a çarptı. Kazada ağır yaralanan Demirkan, hastanede hayatını kaybetti. Sürücü İ.S. gözaltına alındı.

12.02.2024 15:59
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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

İ.S. yönetimindeki 63 CK 689 plakalı otomobil, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarında yolun karşısına geçmeye çalışan Abut Demirkan'a (5) çarptı.

Kazada ağır yaralanan Demirkan, kaldırıldığı Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesinde kurtarılmadı.

Sürücü İ.S. ise gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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