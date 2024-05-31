Şanlıurfa'da PKK soruşturmasında 11 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da PKK soruşturmasında 11 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa\'da PKK soruşturmasında 11 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, DEM Parti'ye ait 2 belediye meclis üyesi dahil olmak üzere 11 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

31.05.2024 14:04
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ŞANLIURFA'da terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik soruşturmada, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden (DEM Parti) 2 belediye meclis üyesinin de aralarında olduğu 11 şüpheli yakalandı.

Jandarma Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) çalışması ile terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik yürütülen ve 6 Mart'ta 17 kişinin tutuklandığı soruşturmada elde edilen yeni bilgiler doğrultusunda Suruç ilçesindeki 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonda, DEM Parti Suruç Belediye Meclisi üyeleri M.K. ile M.Ö.'nün de aralarında olduğu 3'ü Suriye uyruklu 11 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 11 cep telefonu, 12 sim kart, 1 tablet, 1 dizüstü bilgisayar, 6 flaş bellek, 9 hafıza kartı, 3 cd, 2 örgütsel kitap ve dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA

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