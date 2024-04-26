Şanlıurfa'da PKK'ya yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da PKK'ya yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa\'da PKK\'ya yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması ve sosyal medya üzerinden propagandasını yapan 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

26.04.2024 12:15  Güncelleme: 12:16
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Şanlıurfa'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması ve sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandasını yapanların yakalanmasını yönelik çalışma başlatıldı.

Ekiplerce belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde oldukları iddiasıyla 5, sosyal medya üzerinde terör örgütü propagandası yapan 2 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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