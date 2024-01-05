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Şanlıurfa'da PKK/YPG operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da PKK/YPG operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa'da yapılan operasyonda, yasa dışı yollarla yurda giriş yaptığı belirlenen PKK/YPG'li terörist ile saklandığı evin sahibi gözaltına alındı. Operasyonda 2 tabanca, uyuşturucu hap ve altın ele geçirildi.

Şanlıurfa\'da PKK/YPG operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
05.01.2024 - 21:27,  Güncelleme: 21:35
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Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/ YPG'ye yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla yurda giriş yaptığı belirlenen PKK/YPG'li teröristin eylem için kente geldiği bilgisine ulaştı.

Teröristin, Mimar Sinan Mahallesi'nde saklandığı adrese Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şube müdürlükleri ekiplerince operasyon düzenlendi.

Operasyonda terör örgütü üyesi ile saklandığı evin sahibi gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada, 2 tabanca ile çok sayıda uyuşturucu hap ve bir miktar altın ele geçirildi.

Zanlılar, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA
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