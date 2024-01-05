 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Şanlıurfa'da PKKYPG üyesi ve yardımcısı yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Şanlıurfa'da PKKYPG üyesi ve yardımcısı yakalandı

Şanlıurfa'da, sansasyonel eylem arayışında oldukları tespit edilen 1 terör örgütü PKKYPG üyesi ile ona yardım ve yataklık yapan 1 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Suriye'den kaçak yollarla giriş yaptığı belirlenen teröristin saklandığı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, terörist ve yardımcısı yakalanırken, silahlar, uyuşturucu haplar ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Şanlıurfa\'da PKKYPG üyesi ve yardımcısı yakalandı
05.01.2024 - 22:55,  Güncelleme: 23:25
Abone Ol

ŞANLIURFA'da, sansasyonel eylem arayışında oldukları tespit edilen 1 terör örgütü PKKYPG üyesi ile ona yardım ve yataklık yapan 1 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat ve Terörle Mücadele (TEM) ekipleri, Suruç ilçesine sınır komşusu olan Suriye'nin Ayn-El Arap kentinden; silahlı faaliyetlerde bulunduğu öğrenilen teröristin Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yaptığını tespit etti. Ekiplerin, yaklaşık 1 aylık çalışması sonucu sansasyonel eylem yapmaya gelen teröristin saklandığı adres belirlendi. Özel harekat polislerinin destek verdiği ekipler, Mimar Sinan Mahallesi'nde 5 katlı binanın 3 katına operasyon düzenledi. Operasyonda, sansasyonel eylem hazırlığındaki terör örgütü PKKYPG üyesi bir terörist ile yardım ve yataklık yapan bir şüpheli yakalandı. Adreste yapılan aramada, 2 tabanca ile bir miktar uyuşturucu hap ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Operasyon, Suriye, Suriye, Güvenlik, Uyuşturucu, Terör, Operasyon, Kaçakçılık, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da PKKYPG üyesi ve yardımcısı yakalandı - Son Dakika


23:30
Canlı yayında aday olmayacağını açıklayan Ali Koç: Ben başındayken Fenerbahçe şampiyon olamaz Canlı yayında aday olmayacağını açıklayan Ali Koç: Ben başındayken Fenerbahçe şampiyon olamaz
23:29
AK Parti ve BBP'den yerel seçimde iş birliği görüşmesi AK Parti ve BBP'den yerel seçimde iş birliği görüşmesi
22:35
Ali Koç, Süper Kupa finali ile ilgili sessizliğini bozdu: Sorumluluk net Federasyon'da Ali Koç, Süper Kupa finali ile ilgili sessizliğini bozdu: Sorumluluk net Federasyon'da
22:31
Mossad adına casusluk yapan 15 kişi tutuklandı Mossad adına casusluk yapan 15 kişi tutuklandı
22:06
Tahkim Kurulu Fred'in cezasında indirime gitti Tahkim Kurulu Fred'in cezasında indirime gitti
21:53
Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi
21:02
Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin
20:38
Villasının tadilatını yapan işçileri darbetmekle suçlanan şarkıcı Ferman Toprak sessizliğini bozdu Villasının tadilatını yapan işçileri darbetmekle suçlanan şarkıcı Ferman Toprak sessizliğini bozdu

Son Dakika
23:30 Canlı yayında aday olmayacağını açıklayan Ali Koç: Ben başındayken Fenerbahçe şampiyon olamaz
23:29 AK Parti ve BBP'den yerel seçimde iş birliği görüşmesi
22:35 Ali Koç, Süper Kupa finali ile ilgili sessizliğini bozdu: Sorumluluk net Federasyon'da
22:31 Mossad adına casusluk yapan 15 kişi tutuklandı
22:06 Tahkim Kurulu Fred'in cezasında indirime gitti
21:53 Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi
21:02 Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin
20:38 Villasının tadilatını yapan işçileri darbetmekle suçlanan şarkıcı Ferman Toprak sessizliğini bozdu
20:16 Kanala devrilen araçta eşi ve 5 çocuğu can veren şahıs tutuklandı
20:06 Sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu çifti tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 23:49:14. #1.13#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da PKKYPG üyesi ve yardımcısı yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement