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Şanlıurfa'da sahipsiz köpeğin saldırısı sonucu yaralanan çocuğun tedavisi devam ediyor - Son Dakika
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Şanlıurfa'da sahipsiz köpeğin saldırısı sonucu yaralanan çocuğun tedavisi devam ediyor

Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde, sahipsiz köpeğin saldırısı sonucu yaralanan çocuğun Gaziantep Şehir Hastanesi'nde tedavisi devam ediyor. Köyde daha önce de benzer vakaların yaşandığını belirten baba, yetkililerden sokak köpeklerinin toplanmasını istedi. Yaralanan çocuk ise durumunun biraz daha iyi olduğunu söyledi.

Şanlıurfa\'da sahipsiz köpeğin saldırısı sonucu yaralanan çocuğun tedavisi devam ediyor
16.01.2024 - 14:26,
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Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde, sahipsiz köpeğin saldırısı sonucu yaralanan çocuğun Gaziantep Şehir Hastanesi'nde tedavisi devam ediyor.

İlçeye bağlı kırsal Çiftekemer Mahallesi'nde, 13 Ocak'ta Fidan Damla Koçyigit (12), sabah bakkala gittiği sırada sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Koçyigit, ailesi tarafından Suruç Devlet Hastanesine götürüldü. Buradaki ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen çocuğa tetanos ve kuduz aşısı yapıldı.

Daha sonra ailenin isteğiyle Gaziantep Şehir Hastanesine sevki gerçekleştirilen çocuğun tedavisi sürüyor.

Baba Mehmet Koçyigit, gazetecilere, evde oturduğu sırada kızının bakkala gittiğini ve yolda köpeğin saldırısına uğradığını söyledi.

Komşularının haber vermesi üzerine, yaralanan kızını hastaneye götürdüğünü anlatan Koçyigit, şöyle konuştu:

"İlk müdahalenin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gittik. Burada kızıma dikiş atıldı. Doktorlar 10 gün sonra plastik cerrahi bölümünden randevu alıp tekrar gelmemi istedi. Kızım eve geldiğinde bayıldı. Daha sonra Gaziantep Şehir Hastanesi'ne getirdim. Sağ olsun buradaki doktorlar seferberlik ilan etti. Ellerinden geldiği kadarıyla yardımcı oldu. Tüm personele teşekkür ederim. "

Yaklaşık bir ay önce amcasının oğlunun, köyde de 13 yaşındaki bir çocuğun sahipsiz köpeğin saldırısına uğradığını dile getiren Koçyigit, "O çocuğun da durumu kritikti. Şükür iyileşti. Yetkililere bilgi verdik. Bugün yetkililer köye gelip sokak köpeklerini topladı. Jandarma ve muhtarlığa gidip her zaman durumu dile getiriyorduk. Daha önce de vakalar olmuştu. Köpekler toplanmadığı için çocuğumu okula da gönderemiyordum. Köylüler de bu durumdan tedirgindi. Ülke genelinde yetkililerden sokak köpeklerinin toplanmasını istiyoruz." diye konuştu.

"Şu an biraz daha iyiyim

Köpeğin saldırısına uğrayan Fidan Damla Koçyigit ise "Ayaklarım ve kolumdan yaralandım. Şu an biraz daha iyiyim." dedi.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzman Dr. Halim Bayram da hastada doku kaybı tespit ettiklerini ve enfeksiyon açısından gerekli tedaviyi yaptıklarını belirterek, "El cerrahisi ve çocuk psikiyatri tarafından da görülen hasta, şu anda çocuk el cerrahi uzmanınca takip edilmekte. İnşallah en kısa zamanda kızımızı taburcu edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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