Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şanlıurfa'da Saldırılara Protesto

29.03.2026 14:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da 50 STK'nın desteğiyle ABD ve İsrail'in saldırıları protesto edildi.

Eyyüp Peygamber makamı önünde kentteki 50 sivil toplum kuruluşunun desteğiyle bir araya gelen Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu üyeleri, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla protesto pankartları açtı.

İHH İnsani Yardım Vakfı Şanlıurfa Şube Başkanı Behçet Atila, burada grup adına yaptığı açıklamada, İsrail ve ABD'nin bölgedeki politikalarına tepki gösterdiklerini söyledi.

Gazze, Lübnan ve İran'a yönelik saldırıları kınamak amacıyla toplandıklarını belirten Atila, halkların iradesini yok sayan hiçbir askeri girişimi ve işgali kabul etmediklerini ifade etti.

Atila, şunları kaydetti:

"Coğrafyamızda işgalci İsrail ve Amerikan askerlerini istemiyoruz. Haksızlığa sessiz kalmıyoruz, bölgemizdeki katliamlara vicdan sahipleri olarak ses yükseltiyoruz. Bugün burada işgalci İsrail ile işbirlikçisi ABD'nin bölgemizde yıllardır uyguladığı 'Böl, parçala, yut' senaryolarına ve askeri müdahale politikalarına karşı olduğumuzu bildiriyoruz. Bölgemizde yürütülen kirli senaryoları reddediyoruz. Bölge halklarının iradesini yok sayan, sınırları kanla yeniden çizmeyi hedefleyen hiçbir askeri girişimi, işgali, ya da saldırıyı kabul etmiyoruz. Kendi topraklarımızda hem işgalci İsrail'i hem de bölgeyi kaos bataklığına çeviren Amerikan askeri varlığını istemiyoruz."

Grup, okunan duanın ardından dağıldı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Sivil Toplum, Dış Politika, Orta Doğu, Şanlıurfa, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2026 15:20:36. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.