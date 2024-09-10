Sayburç'ta Tarih Yeniden Keşfediliyor - Son Dakika
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Sayburç'ta Tarih Yeniden Keşfediliyor

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Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Sayburç Mahallesi'nde bulunan Neolitik Çağ'a ait ören yerinde kazı çalışmaları devam ediyor. Arkeologlar, bu alanın Göbeklitepe ile yaşıt olduğunu belirterek tarihin gün yüzüne çıkarılacağını söylüyor.

10.09.2024 13:59
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Şanlıurfa'da Göbeklitepe kadar eski Sayburç Ören Yeri'nde kazı çalışmaları sürüyor

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı kırsal Sayburç Mahallesi'nde bulunan Neolitik Çağ'a ait ören yerinde kazı çalışmaları sürüyor. Arkeologlar, bu alanın Göbeklitepe ile yaşıt olduğunu belirterek devam eden çalışmalarla tarihin gün yüzüne çıkarılacağını belirtiyor.

Tarihin başlangıç noktası Şanlıurfa'da tarihin seyrini değiştirecek yeni alanlar keşfediliyor. Karaköprü'ye bağlı Sayburç Mahallesi'nde 2021 yılında bulunan ören yerinde tarihe yeni katkılar sunacak keşifler için araştırmalar devam ediyor. Kazı başkanı Doç. Dr. Eylem Özdoğan'ın yönetiminde yürütülen çalışmalarda özellikle Neolitik Çağ'a ait keşiflerin gün yüzüne çıkarılarak Göbeklitepe ve Karahantepe gibi alanlarla ilişkilendirilmesi amaçlanıyor.

Özdoğan, yapılan çalışmaların Urfa bölgesinin uygarlık tarihine yaptığı katkılarının önemli olduğuna değinerek, "Sayburç, Göbeklitepe, Karahantepe ve diğer yerleşmelerde yapılan kazılar bize bu bölgedeki neolitik kültürün çok zengin ve çeşitli olduğu bir ortamı gösteriyor" diyerek alandaki keşiflerin ve yerleşmelerin 10 bin 500 yıla tarihlendiğine dikkat çekti.

Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nizar Polat ise Sayburç, Karahantepe gibi tarihi ören yerlerinin çok merak edildiğini ve turizme kazandırıldığında Şanlıurfa turizmine önemli katkı sağlayacaklarını belirterek, Şanlıurfa'nın bölgenin neolitik merkezi olduğunu aktardı.

Yabancı arkeologların da katkıda bulunduğu projede, bölgenin tarihine dair yeni bilgilerin de elde edilmesi bekleniyor. Sayburç'taki kazı çalışmalarının bölgenin tarihi ve kültürel zenginliğini gün yüzüne çıkararak, ulusal ve uluslararası düzeyde dikkat çekmesi öngörülüyor.

Kaynak: İHA

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