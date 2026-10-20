Şanlıurfa\'da Sıfır Atık Çalıştayı düzenlendi

Şanlıurfa'da kaynakların verimli kullanılması, israfın önlenmesi ve atıkların ekonomiye kazandırılması amacıyla "Yerelden Ulusala İsraf, Atık ve Kaynak Yönetimi" temasıyla Sıfır Atık Çalıştayı düzenlendi.

Sıfır Atık Vakfı tarafından 81 ilde gerçekleştirilmesi planlanan "Türkiye Sıfır Atık, Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayları" kapsamında Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesi'nde düzenlenen çalıştayda, çevrenin korunması, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı, iklim değişikliğiyle mücadele ve döngüsel ekonomi konuları ele alındı.

Çalıştayın açılışında konuşan Şanlıurfa Vali Yardımcısı Hüseyin Kaptan, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakılmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu söyledi.

Sıfır Atık Hareketi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde hayata geçirildiğini hatırlatan Kaptan, sıfır atık anlayışının yalnızca atıkların yönetimini değil, israfın önlenmesini, kaynakların verimli kullanılmasını ve sürdürülebilir bir yaşam kültürünün geliştirilmesini de amaçladığını belirtti.

İklim değişikliği, çevre kirliliği, su kaynaklarının korunması ve israfla mücadelenin küresel ve yerel ölçekte ortak sorumluluk olduğunu vurgulayan Kaptan, "Çalıştay kapsamında su ve doğal kaynakların korunmasından tarım ve gıda israfının önlenmesine, döngüsel ekonomiden enerji verimliliğine, kentsel yaşam alanlarından toplumsal farkındalığa kadar pek çok başlık farklı masalarda ele alınacaktır." dedi.

Yerel Sıfır Atık Hedef Belgesi hazırlanacak

Şanlıurfa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü İsa Gülgür de çalıştayda atıkların azaltılması, kaynakların verimli kullanılması ve iklim değişikliğiyle mücadele konularında çözüm önerileri geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Hazırlanacak Yerel Sıfır Atık Hedef Belgesi ile kentin çevre çalışmalarına ve Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefine katkı sunmayı amaçladıklarını ifade eden Gülgür, çalıştayın bu doğrultuda önemli bir fırsat olduğunu kaydetti.

Üniversitenin akademik birikimiyle sürdürülebilir kalkınmaya katkı

Harran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet İlyas ise çevrenin korunması, su ve enerji kaynaklarının verimli kullanılması, israfın önlenmesi ve iklim değişikliğiyle mücadelenin ortak sorumluluk olduğunu vurguladı.

Üniversitenin akademik birikimi ve araştırma altyapısıyla bölgenin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sunmayı sürdüreceğini belirten İlyas, çevre sorunlarına yönelik bilimsel çalışmaların önemine dikkati çekti.

Atıklar geri dönüşüm ve enerji üretiminde değerlendiriliyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Vedat Akıllı da sıfır atık anlayışının temelinde israfın önlenmesi ve kaynakların verimli kullanılmasının bulunduğunu ifade etti.

Merkez Entegre Katı Atık Tesisi'nde günlük 1700 tonun üzerinde evsel atığın işlendiğini aktaran Akıllı, geri dönüşümden alternatif yakıt ve elektrik enerjisi üretimine kadar farklı alanlarda değerlendirme yaptıklarını söyledi.

Yemek artıklarını mamaya, organik atıkları kompost gübreye, tarımsal atıkları ise yakıta dönüştürmeye yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirten Akıllı, atıkların yeniden kaynağa dönüştürülmesinin önemini vurguladı.

Programın devamında konuşmacılar, çalıştay kapsamında oluşturulan 15 masayı ziyaret ederek katılımcılarla görüştü.