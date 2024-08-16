Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Selçuklu Mahallesi'ndeki bir iş yerinde iki grup arasında henüz öğrenilemeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, İbrahim Halil Baynaz olay yerinde hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde önlem alan polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.