Şanlıurfa\'da Silahlı Kavga Davasında Karar Çıktı

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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan ve 2 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin dosyanın istinafın bozma ilamının ardından Kayseri'de yeniden görülen davasında karar çıktı.

Güvenlik gerekçesiyle Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, sanıklar A.B, N.B. ve C.B. tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı. Sanıklardan birinin avukatı da SEGBİS ile duruşmaya bağlandı, diğer avukatlar salonda hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, keşifle ilgili raporun geldiğini belirterek, zapta geçirdi.

Duruşma savcısı, önceki mütalaasını yineleyerek, sanıklar A.B, N.B. ve C.B'nin "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmalarını istedi.

Sanık N.B. savunmasında, önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirtti. Suçsuz olduğunu öne süren sanık, beraatini ve tahliyesini talep etti.

Sanık C.B. ise suçlamaları kabul etmediğini kaydederek, "Ben bu olayda kurbanım. Maktullerden biri benim silahımla vurulmuş olsa bile kasten kimseyi öldürmedim. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum." dedi.

Sanık A.B. de öneki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek, beraatini ve tahliyesini istedi.

Sanık avukatlarının esasa ilişkin savunmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık C.B'ye "kasten öldürme" suçundan 25 yıl, A.B. ve N.B'ye ise "olası kastla öldürme" suçundan 20'şer yıl hapis cezası vererek, tutukluluklarının devamına hükmetti.

Heyet, diğer sanıkların ise delil yetersizliğinden beraatine karar verdi.

Olay

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi kırsal Kanatlı Mahallesi'nde 13 Ocak 2019'da 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada V.B, K.B, E.B, C.B, N.B ve A.B. ile Mehmet ve Muzaffer Kubat ile aynı aileye mensup 4 kişi yaralamış, hastanelere kaldırılan yaralılardan Mehmet ve Muzaffer Kubat, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Güvenlik gerekçesiyle Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 14 Ocak 2021'deki karar duruşmasında, mahkeme heyeti, 24 sanıktan A.B. ve N.B'ye, "kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı müebbet, C.B'ye ise aynı suçtan 25 yıl hapis cezası vermişti.

Heyet ayrıca, "basit yaralama", "hakaret", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma", "sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması, bulundurulması" ve "suç delillerini yok etme, gizleme" suçlarından da yargılanan sanıklardan A.B, N.B. ve C.B'yi toplam 138 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Tutuksuz 21 sanıktan 17'sine de çeşitli cezalar veren mahkeme heyeti, 4 sanığın ise delil yetersizliğinden beraatine hükmetmişti.

Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, keşif yapılmadığı gerekçesiyle bozma ilamı vererek, dosyayı yerel mahkemeye göndermişti.