Eyyübiye'de taşlı sopalı kavga: 6 yaralı - Son Dakika
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Eyyübiye'de taşlı sopalı kavga: 6 yaralı

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Eyyübiye'de çıkan kavgada 6 kişi yaralandı, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde çıkan taşlı ve sopalı kavgada 6 kişi yaralandı.

Hayati Harrani Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralanan 6 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eyyübiye'de taşlı sopalı kavga: 6 yaralı - Son Dakika

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