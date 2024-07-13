Şanlıurfa'da Tırın Otomobile Çarpması Sonucu 5 Kişi Yaralandı

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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde tırın otomobile çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

H.K. idaresindeki 33 ASR 247 plakalı tır, Viranşehir-Şanlıurfa kara yolu Eyyüpnebi kavşağında M.K'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobile arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Yaralanan otomobil sürücüsü ve bu araçtaki N.K, M.K, T.K. ve Ş.A.K. sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.