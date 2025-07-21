Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 4 Yaşındaki Ali Hayatını Kaybetti

ŞANLIURFA'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Ali Türkmenoğlu (4), yaşamını yitirdi.

Kaza, sabah saatlerinde Sırrın Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, A.B., yönetimindeki 27 V 1276 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Türkmenoğlu'na çarptı. Çarpması sonucu ağır yaralanan Ali Türkmenoğlu, ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından Mehmet Akif İnan Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan, küçük çocuk, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Küçük çocuğun cenazesi morga konulurken, polis otomobil sürücüsü A.B.'yi, gözaltına aldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Haber: Kamera: Ömer ŞULUL -ŞANLIURFA - DHA