Şanlıurfa- Akçakale çevre yolunda korkunç bir kaza meydana geldi. Sol şeritte bekleyen bir otomobile arkadan gelen başka otomobil çarptı. Aynı istikamette seyreden 2 araç da kazaya karıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan bir kişi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı. Kazada yaralanan 5 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza anı başka bir aracın tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, sol şeritte bekleme yapan otomobile başka aracın çarptığı ardından 2 otomobilin de kazaya karıştığı anlar yer aldı.
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası kamerada - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (5)