Şanlıurfa'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası kamerada - Son Dakika
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Şanlıurfa'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası kamerada

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Şanlıurfa'da çevre yolunda sol şeritte bekleyen bir otomobile arkadan gelen başka bir otomobil çarptı. Saniyeler sonra aynı istikamette seyreden 2 araç daha kazaya karıştı. Zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralanırken olay anı başka aracın kamerasına anbean yansıdı.

18.02.2025 15:48  Güncelleme: 17:03
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Şanlıurfa- Akçakale çevre yolunda korkunç bir kaza meydana geldi. Sol şeritte bekleyen bir otomobile arkadan gelen başka otomobil çarptı. Aynı istikamette seyreden 2 araç da kazaya karıştı.

Şanlıurfa'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası kamerada

5 KİŞİ YARALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan bir kişi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı. Kazada yaralanan 5 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.

Şanlıurfa'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası kamerada

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Kaza anı başka bir aracın tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, sol şeritte bekleme yapan otomobile başka aracın çarptığı ardından 2 otomobilin de kazaya karıştığı anlar yer aldı.

Şanlıurfa\'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası kamerada
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası kamerada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • BAHATTİN KARAKAŞ:
    Allah beterinden korusun trafikte çok dikkatli olmalıyız 7 0 Yanıtla
  • Apo Kara:
    böyle Ahmaklar yüzünden kaza üstüne 5 2 Yanıtla
  • Murat Kuru:
    focus kesinlikle yola bakmıyor kurtarabileceği en az 400 m mesafe vardı. Megane ve astra aşırı yakın takip ettiklerinden olaya karışmış. Yolun ortasında duran aracın bence suçu yok şofor kalp krizi geçirmiş olabilir araç otomatiktir bozulmuş hareket etmiyor olabilir 5 1 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz:
    en sol şeritten yavaş gidersen olacağı bu ve önündeki aracı görmeyen körler trafikte 3 1 Yanıtla
  • Mustafa Candan:
    Urfa da trafikte böyle şeylere şaşırmazsin.. cevap da bellidir.. birşey olmaz looo O? ama hep de olur herkese geçmiş olsun 0 0 Yanıtla
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