Şanlıurfa'da Trafo Binası Kundaklandı, 6 Mahalle Elektriksiz Kaldı

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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 6 mahalle ile tarımsal sulama alanlarının elektrik ihtiyacını sağlayan trafo binasının kundaklandığı bildirildi.

Dicle Elektrikten yapılan açıklamada, Defterdar Mahallesi'nde bulunan ve 6 mahalle ile tarımsal sulama alanlarına elektrik enerjisi sağlayan ve içerisinde trafo aksamlarının bulunduğu Kesici Ölçüm Kabini (KÖK) binasının kapısının kırılarak kundaklandığı belirtildi.

Yangın sonrası yaşanan elektrik kesintisi sonucu 6 mahalle ve bölgedeki birçok sulama trafosunun enerjisiz kaldığı aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Dicle Elektrik ekipleri, yaşanan kesinti nedeniyle kontrol amacıyla gittiklerinde yangını fark ederek itfaiye ile jandarmaya haber verdi. Yangının yol açtığı zarar nedeniyle Terzi, Üçatlı, İnanlı, Çolaklı, Çiçekli ve Karakaş mahalleleri ile çok sayıda tarımsal sulama trafosu elektriksiz kaldı. KÖK binasında bulunan trafo, pano, hücre ve diğer dağıtım aksamlarının yanarak kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle söz konusu 6 mahallede bulunan 150 abone ile 70 tarımsal sulama trafosu elektriksiz kaldı. Sabotaj sonrası yaklaşık 1 milyon liralık hasar meydana gelen KÖK binasında onarım çalışmalarına başlandı. Abonelerin fazla zarar görmemesi için bölgeye alternatif yollarla elektrik verilmeye çalışılıyor."

Açıklamada, olayın faillerinin tespiti için güvenlik güçlerince detaylı inceleme başlatıldığı ifade edildi.