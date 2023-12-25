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Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 275 gram metamfetamin, 1 kilo 239 gram esrar ve 2 bin 578 sentetik hap ele geçirildi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 275 gram metamfetamin, 1 kilo 239 gram esrar ve 2 bin 578 sentetik hap ele geçirildi

Şanlıurfa'da bir eğlence mekanına düzenlenen operasyonda 275 gram metamfetamin, 1 kilo 239 gram esrar ve 2 bin 578 sentetik hap ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Viranşehir ilçesindeki bir eğlence mekanında uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler mekana operasyon düzenledi, yapılan aramada 3 kilo 275 gram metamfetamin, 1 kilo 239 gram esrar, 2 bin 578 sentetik hap ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 8 şüpheli gözaltına alınırken, uyuşturucu ile tabancalara el konuldu. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Şanlıurfa\'da uyuşturucu operasyonu: 275 gram metamfetamin, 1 kilo 239 gram esrar ve 2 bin 578 sentetik hap ele geçirildi
25.12.2023 - 15:48,
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ŞANLIURFA'da bir eğlence mekanına düzenlenen operasyonda 275 gram metamfetamin, 1 kilo 239 gram esrar ve 2 bin 578 sentetik hap ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Viranşehir ilçesindeki bir eğlence mekanında uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler mekana operasyon düzenledi, yapılan aramada 3 kilo 275 gram metamfetamin, 1 kilo 239 gram esrar, 2 bin 578 sentetik hap ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 8 şüpheli gözaltına alınırken, uyuşturucu ile tabancalara el konuldu. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 275 gram metamfetamin, 1 kilo 239 gram esrar ve 2 bin 578 sentetik hap ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 275 gram metamfetamin, 1 kilo 239 gram esrar ve 2 bin 578 sentetik hap ele geçirildi - Son Dakika
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