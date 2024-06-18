Şanlıurfa'da Yapay Zeka Destekli Proje ile Ceylan Popülasyonu Takip Ediliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Şanlıurfa'da Yapay Zeka Destekli Proje ile Ceylan Popülasyonu Takip Ediliyor

Şanlıurfa'da türkülere konu olan ve nesli tükenme tehlikesinde olduğu için koruma altına alınan ceylanların strese girmeden doğada daha rahat bir şekilde sayılabilmeleri için yapay zeka destekli proje oluşturuldu. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne (DKMP) bağlı 15 bin 337 hektarlık Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, doğal yaşam alanıyla başta ceylanlar olmak üzere birçok yabani hayvana ev sahipliği yapıyor. İnce bacakları, açık kahverengi ve koyu krem sarısı tüyleriyle yaşadıkları arazide fark edilmeleri zor olan Urfa ceylanlarının korunmalarını ve popülasyonlarının takibini ise Doğa Koruma Milli Parklar 3. Bölge Müdürlüğü ekipleri gerçekleştiriyor. Narin yapıda olan Urfa ceylanlarının sayımının daha hızlı ve hayvanları strese sokmadan yapılabilmesi amacıyla DKMP 3. Bölge Müdürlüğü ile Güneydoğu Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü tarafından, yapay zeka destekli 'Şanlıurfa Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahasındaki Ceylan Popülasyonunun Derin Öğrenme Yöntemleri ile Belirlenmesi' projesi başlatıldı. Proje kapsamında dron ile arazide yapılan fotoğraflama ve video çekimlerinin ardından elde edilen görseller bilgisayar ortamına aktarılıyor. Burada yapay zeka destekli kullanılan bir program ile doğadaki ceylanlar diğer hayvanlardan ayrıştırılarak tespit ediliyor. Bu sayede ceylanların yakalanmalarına, küpeleme işlemlerine gerek kalmadan popülasyonları hakkında bilgi sahibi olunuyor. Proje, yaban hayvanlarının stres seviyelerini düşürmek için geliştirildi.

18.06.2024 11:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da türkülere konu olan ve nesli tükenme tehlikesinde olduğu için koruma altına alınan ceylanların strese girmeden doğada daha rahat bir şekilde sayılabilmeleri için yapay zeka destekli proje oluşturuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne (DKMP) bağlı 15 bin 337 hektarlık Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, doğal yaşam alanıyla başta ceylanlar olmak üzere birçok yabani hayvana ev sahipliği yapıyor.

İnce bacakları, açık kahverengi ve koyu krem sarısı tüyleriyle yaşadıkları arazide fark edilmeleri zor olan Urfa ceylanlarının korunmalarını ve popülasyonlarının takibini ise Doğa Koruma Milli Parklar 3. Bölge Müdürlüğü ekipleri gerçekleştiriyor.

Narin yapıda olan Urfa ceylanlarının sayımının daha hızlı ve hayvanları strese sokmadan yapılabilmesi amacıyla DKMP 3. Bölge Müdürlüğü ile Güneydoğu Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü tarafından, yapay zeka destekli "Şanlıurfa Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahasındaki Ceylan Popülasyonunun Derin Öğrenme Yöntemleri ile Belirlenmesi" projesi başlatıldı.

Proje kapsamında dron ile arazide yapılan fotoğraflama ve video çekimlerinin ardından elde edilen görseller bilgisayar ortamına aktarılıyor. Burada yapay zeka destekli kullanılan bir program ile doğadaki ceylanlar diğer hayvanlardan ayrıştırılarak tespit ediliyor. Bu sayede ceylanların yakalanmalarına, küpeleme işlemlerine gerek kalmadan popülasyonları hakkında bilgi sahibi olunuyor.

Proje, yaban hayvanlarının stres seviyelerini düşürmek için geliştirildi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürü Onur İnan, AA muhabirine, koruma altında bulunan ceylanların takibini 7 gün 24 saat aralıksız şekilde yaptıklarını söyledi.

Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda 2023 yılında yaptıkları envanter çalışmalarında 434 serbest dolaşan ceylan tespit ettiklerini aktaran İnan, 75. Yıl Ceylan Üretme İstasyonu'nda ise 290 yetişkin ceylanın bulunduğunu ifade etti.

İnan, ceylanların yavrulama dönemlerinde olduğunu ve ilerleyen dönemde yeniden sayım yapacaklarını anlatarak, "Önceki yıllarda burada envanter yani sayım yapılırken ceylanlar yakalanıyordu onları küpeleme vasıtasıyla kimliklendiriyorduk. Tabii bu çalışmaları yürütürken zayiatlar olabiliyordu ve bu bir yaban hayvanı olduğu için oldukça yüksek stres seviyeleri gözlemliyorduk. Biz bunu nasıl bertaraf edebiliriz düşüncesiyle Doğa Koruma Milli Parkla Şanlıurfa Şube Müdürlüğü ve Güneydoğu Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü hep birlikte bir proje gerçekleştirdik." dedi.

Söz konusu çalışmanın yaban hayvanları tespiti üzerine yapay zeka yardımıyla yapılan Türkiye'deki ilk proje olduğunu aktaran İnan, "Proje kapsamında dron ile havadan fotoğraf ve videolar çekiyoruz. Bu elde ettiğimiz fotoğraf ve videoları uzaktan algılama yöntemiyle değerlendiriyoruz." dedi.

"Yüzde 87'lik bir başarıyla ceylanların yerini tespit edebiliyoruz"

Tarım ve Orman Bakanlığı 3. Bölge Müdürlüğü Bilgisayar Yüksek Mühendisi Mustafa Demirbilek ise projeye 6 kişilik bir ekiple 2023 yılının ilk aylarında başladıklarını belirterek, Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'ndaki ceylanların sayısını tespit etmeye çalıştıklarını ifade etti.

Bu tespitleme sırasında yapay zekadan yararlandıklarını aktaran Demirbilek, "Dron ile farklı mevsimlerde çektiğimiz görüntüleri yapay sinir ağının eğitimine kullanıyoruz. Eğittiğimiz model ile şu anda yüzde 87'lik bir başarıyla bir video kaydı üzerindeki ceylanların yerini tespit edebiliyoruz. Amacımız verimizi arttırarak bu başarı oranımızın yüzde 95'in üzerine çekmek." dedi.

Demirbilek, proje üzerinde çalışmalarının devam ettiğini anlatarak, "Ceylanları tespit ederken ve sayımını yaparken emek ve zaman açısından tasarruf etmiş oluyoruz. Şu anda yavrulama dönemi, yeni bireylerin de sayılması gerekiyor. Popülasyon tespiti içinde uçuşlarımız oluyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Tarım ve Orman Bakanlığı, Güneydoğu Anadolu, Bilgisayar, Şanlıurfa, Yabani, Ceylan, Stres, Çevre, Doğa, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da Yapay Zeka Destekli Proje ile Ceylan Popülasyonu Takip Ediliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:21 Efes Antik Kenti’nde özel davet skandalı Türk vatandaşları içeriye sokmadılar Efes Antik Kenti'nde özel davet skandalı! Türk vatandaşları içeriye sokmadılar
10:55 İzmir’de infial yaratan görüntü Yanındaki bankta oturan kadına bakarak kendini tatmin etti İzmir'de infial yaratan görüntü! Yanındaki bankta oturan kadına bakarak kendini tatmin etti
10:31 Zabıtalarla tartışıp kendini asan adam: Sadece mumbar toplamak istemiştik Zabıtalarla tartışıp kendini asan adam: Sadece mumbar toplamak istemiştik
10:07 Salda Gölü tehlike altında mı Valilik “yeni yol“ iddiasını yalanladı Salda Gölü tehlike altında mı? Valilik "yeni yol" iddiasını yalanladı
00:19 Batı Kudüs’teki Netanyahu karşıtı gösteriden kareler Sert müdahale anbean görüntülendi Batı Kudüs'teki Netanyahu karşıtı gösteriden kareler! Sert müdahale anbean görüntülendi
10:57 Telefon görüşmesini ifşa ettiği gerekçesiyle 9 yıla kadar hapsi talep edilen Engin Polat’ın davası ertelendi Telefon görüşmesini ifşa ettiği gerekçesiyle 9 yıla kadar hapsi talep edilen Engin Polat'ın davası ertelendi
09:56 Ünlü rapçi Sansar Salvo, cezaevine girdi Ünlü rapçi Sansar Salvo, cezaevine girdi
09:13 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan “Kaçak hacılar Suudi Arabistan’a ihbar edildi’ iddiasına yalanlama Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan "Kaçak hacılar Suudi Arabistan'a ihbar edildi' iddiasına yalanlama
09:02 Yazar Eylem Tok ve oğlunun ABD’deki ilk duruşması bugün Türkiye’nin iade talebi görüşülecek Yazar Eylem Tok ve oğlunun ABD'deki ilk duruşması bugün! Türkiye'nin iade talebi görüşülecek
08:40 İlker Kaleli’den 44. yaşına giren Sıla’ya romantik kutlama: Yüzün hep gülsün İlker Kaleli'den 44. yaşına giren Sıla'ya romantik kutlama: Yüzün hep gülsün
08:13 Apartman dairesinde feci yangın Anne ve 1 yaşındaki oğlu öldü, baba ağır yaralandı Apartman dairesinde feci yangın! Anne ve 1 yaşındaki oğlu öldü, baba ağır yaralandı
08:10 Bomba iddia Reza Zarrab, sosyetik güzelle Miami’de dünyaevine girdi Bomba iddia! Reza Zarrab, sosyetik güzelle Miami'de dünyaevine girdi
07:39 Bülent Şakrak, yeni sevgilisi Esra Akpınar ile ilişkisini ilan etti Bülent Şakrak, yeni sevgilisi Esra Akpınar ile ilişkisini ilan etti
07:39 Madde bağımlısı genç evini ateşe verdi Mahallelinin linç girişiminden polis zor kurtardı Madde bağımlısı genç evini ateşe verdi! Mahallelinin linç girişiminden polis zor kurtardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2024 11:57:37. #1.11#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Yapay Zeka Destekli Proje ile Ceylan Popülasyonu Takip Ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement