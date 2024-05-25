Şanlıurfa\'da yolcu otobüsü devrildi, 5 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Cemil S. yönetimindeki 38 ZY 888 plakalı yolcu otobüsü, Şanlıurfa- Suruç kara yolunun 38'inci kilometresinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada yaralanan 5 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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