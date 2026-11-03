Şanlıurfa'da zabıta denetiminde zincir marketlerde tarihi geçmiş ürünler imha edildi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da zabıta denetiminde zincir marketlerde tarihi geçmiş ürünler imha edildi

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Şanlıurfa\'da zabıta denetiminde zincir marketlerde tarihi geçmiş ürünler imha edildi
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi zabıtası, kent genelindeki denetimlerde zincir marketler başta olmak üzere işletmelerde son kullanma tarihi geçmiş ve bozulmuş ürünler ele geçirdi. Ürünler imha edilirken, satışa sunulan işletmelere yasal işlem ve para cezası uygulandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerince ele geçirilen son kullanma tarihi geçmiş ve bozulmuş ürünler imha edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, halk sağlığını korumak ve vatandaşların güvenli gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla kent genelindeki denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda zincir marketler başta olmak üzere gıda satışı yapan işletmelerde gerçekleştirilen denetimlerde, insan sağlığını tehdit eden son kullanma tarihi geçmiş ve kurtlanmış pirinç, hijyen ürünleri, çocuk bezleri, biber salçası ve nar ekşisi ele geçirildi.

El konulan ürünleri imha eden ekipler, söz konusu ürünleri satışa sunduğu belirlenen işletmeler hakkında yasal işlem başlatarak para cezası uyguladı.

Kaynak: AA
Şanlıurfa Büyükşehir BelediyesiŞanlıurfaZabıtaSağlıkGüncelSon Dakika

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