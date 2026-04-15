Şanlıurfa\'daki okul saldırısı Diyarbakır ve çevre illerde protesto edildi

Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak ve Elazığ'da eğitim sendikalarının üyeleri, Şanlıurfa'da okula silahla giren eski öğrencinin rastgele ateş açması sonucu 16 kişinin yaralandığı saldırıyı protesto etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde yapılan basın açıklamasını okuyan Eğitim Sen Diyarbakır 1 Nolu Şube Sekreteri Arzu Koç, eğitimin, bir güvenlik meselesine indirgenemeyecek kadar yaşamsal ve kamusal bir hak olduğunu söyledi.

Koç, "Yaşanan bu vahim saldırıda yaralanan eğitimcilere, öğrencilere ve ailelerini geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." dedi.

Mardin

Mardin'in merkez Artuklu ilçesindeki Eğitim-Bir-Sen önünde bir araya gelen üyeler, Siverek ilçesinde 16 kişinin yaralandığı saldırıya tepki gösterdi.

Grup adına açıklamayı okuyan Midyat Eğitim Bir Sen İlçe Başkanı Hüseyin Yücel, eğitim camiasını derinden sarsan menfur saldırıya karşı tepki koymak üzere bir araya geldiklerini söyledi.

Yücel, "Bu saldırılar sadece bireylere değil, eğitime, topluma ve doğrudan geleceğimize yapılmaktadır." ifadesini kullandı.

Batman

Eğitim-Bir-Sen Batman Şubesi üyeleri, dün Siverek ilçesinde yaşanan saldırıya tepki için Gülistan Caddesi'nde toplandı.

Eğitim-Bir-Sen Batman Şube Başkan Yardımcısı Zeyneddin Güler, burada yaptığı konuşmada şunları aktardı:

"Eğitimciler, her türlü mecra kullanılarak yıpratılan, şikayet edilen, darp edilen insanlara dönüştürüldü. Yakın zamanda İstanbul'da Fatma Nur Çelik'in şehit edilmesi, Ankara Pursaklar'da bir grubun okula saldırarak öğretmeni darp etmesi ve dün Siverek'te öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi, polisimizi ve vatandaşlarımızı hedef alan menfur saldırı bizi 81 ilde iş bırakmaya ve kitlesel eylem kararı almaya sevk etmiştir."

Şırnak

Şırnak'ta Eğitim-Bir-Sen Şırnak Şubesi üyeleri, Cumhuriyet Meydanı'nda yaptıkları eylemde saldırıya tepki gösterdi.

Grup adına konuşan Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Abdullah Çatı, "Siverek'te yaşadığımız bu menfur olay eğitim çalışanlarına, öğretmene karşı şiddetin son örneği. Eğitimciler her türlü şiddet ve saldırılar karşısında savunmasız, korumasız bırakılmamalı." diye konuştu.

Elazığ

Elazığ'da Eğitim-Bir-Sen, Türk Eğitim-Sen, Eğitim-İş, Eğitim-Sen, Şehit-Gazi-Sen ve Eğitim Gücü Sendikası üyeleri ellerinde Türk bayrağıyla Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Eğitim-Bir-Sen Elazığ Şube Başkanı İbrahim Bahşi, Elazığ'daki eğitim sendikaları olarak fikir ayrılığı gözetmeksizin bir araya geldiklerini söyledi.

Bahşi, "Yaşanan bu olayın tüm eğitim camiasında oluşturduğu üzüntüyü ve kaygıyı derinden paylaşıyoruz. Okullar çocuklarımızın kendilerini güvende hissettiği, bilgiyle büyüdüğü, sosyal ve duygusal gelişimlerini sağlıklı bir şekilde sürdürdüğü kurumlardır. Bu nedenle eğitim ortamlarının güvenliğinin sağlanması ertelenemez ve vazgeçilmez bir sorumluluktur." ifadelerini kullandı.