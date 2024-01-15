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Şanlıurfa'daki Ortaokul Öğrencileri Bozuk Yolda Zorluk Yaşıyor - Son Dakika
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Şanlıurfa'daki Ortaokul Öğrencileri Bozuk Yolda Zorluk Yaşıyor

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki Orta Deren Ortaokulu öğrencilerinin, okula gitmek için kullandıkları yolun bozuk ve çamurlu olması nedeniyle yaşadığı zorluklara dikkat çekti. Tanal, öğrencilerin çamura bata çıka derslerine yetişmeye çalıştığını belirterek, AKP'li belediyelerin bu sorunu çözememesini eleştirdi.

Şanlıurfa\'daki Ortaokul Öğrencileri Bozuk Yolda Zorluk Yaşıyor
15.01.2024 - 22:18,  Güncelleme: 22:19
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CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki Orta Deren Ortaokulu öğrencilerinin, okula gitmek için kullandıkları yolun bozuk ve çamurlu olması nedeniyle yaşadığı zorluklara dikkat çekti. Tanal, "Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Orta Deren Ortaokulu binasının dibindeki bozuk yol, mahalle sakinlerinin ilgili kurumlara başvurmasına rağmen çözüme kavuşturulmuyor. Öğrenciler, çamura bata çıka derslerine yetişmeye çalışıyor. AKP'li belediyeler, bu kadar kısa yolu bile düzeltmekten aciz" dedi.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bulunan Orta Deren Ortakokulu'nun yolunun bozuk olması nedeniyle öğrencilerin zor durumda kaldıklarını belirterek, yolun yapılmamasına tepki gösterdi. Tanal, öğrencilerin çamurlu okul yolunda yürüyüşlerinin yer aldığı bir videoyu bugün X hesabından yayınladı. Tanal, paylaşımında şu açıklamayı yaptı:

"Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesinde Orta Deren Mahallesi'nde öğrencilerin okul yolu çilesi. Orta Deren Ortaokulu binasının dibindeki bozuk yol, mahalle sakinlerinin ilgili kurumlara başvurmasına rağmen çözüme kavuşturulmuyor. Öğrenciler, çamura bata çıka derslerine yetişmeye çalışıyor. AKP'li belediyeler, bu kadar kısa yolu bile düzeltmekten aciz. Öğrencilerin eğitim hakkı engelleniyor. Milli Eğitim de bu konuyu umursayıp ilgili bakanlıklarla temasa geçmiyor."

Kaynak: ANKA
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