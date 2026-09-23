Şanlıurfa merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 37 şüpheli yakalandı

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa merkezli 4 ilde "yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 37 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Şüphelilerin banka hesaplarında 3 milyar 915 milyon liralık işlem hacminin tespit edildiği kaydedildi.

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı ve MASAK koordinesinde, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce "yasa dışı bahis" suçuna yönelik Şanlıurfa merkezli 4 ilde operasyonlar gerçekleştirildiği belirtildi.

Şanlıurfa, Antalya, Balıkesir ve Hatay'da düzenlenen operasyonlarda, şüphelilerin internet siteleri üzerinden "yasa dışı bahis oynattıkları, yasa dışı bahisten elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini akladıkları"nın tespit edildiği kaydedildi.

Operasyonlar kapsamında 37 şüphelinin yakalandığı, MASAK incelemeleri sonucunda şüphelilerin banka hesaplarında 3 milyar 915 milyon lira işlem hacmi bulunduğunun belirlendiği aktarıldı.

Şüphelilerin banka hesapları ile yaklaşık 11 milyon 750 bin lira değerindeki 8 araç ve 3 taşınmaza el koyma tedbiri uygulandığı bildirilen açıklamada, operasyonlarda çok sayıda dijital materyal, 2 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği, 2 şarjör, 10 kartuş ve 339 bin 455 lira nakit para ele geçirildiği ifade edildi.

Açıklamada, "Kahraman Polislerimizi, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğümüzü, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığımızı, MASAK'ımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" denildi.