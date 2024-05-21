Şanlıurfa merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Şanlıurfa merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı

Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, Şanlıurfa, Gaziantep, Amasya ve Mersin illerinde belirlenen 8 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

21.05.2024 13:17
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Şanlıurfa merkezli 4 ilde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığı yapan kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Yaklaşık 3 ay yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu Şanlıurfa, Gaziantep, Amasya ve Mersin illerinde belirlenen 8 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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