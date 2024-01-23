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Şanlıurfa Merkezli Silah Ticareti Operasyonunda 18 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Şanlıurfa Merkezli Silah Ticareti Operasyonunda 18 Şüpheli Gözaltına Alındı

Şanlıurfa merkezli 5 ilde gerçekleştirilen silah ticareti operasyonunda, çalınmış gibi gösterilen ruhsatlı silahları yasa dışı yollarla yüksek fiyatlardan satan 18 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 5 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız tüfek, 462 mermi ve dijital materyaller ele geçirildi.

Şanlıurfa Merkezli Silah Ticareti Operasyonunda 18 Şüpheli Gözaltına Alındı
23.01.2024 - 15:05,
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Şanlıurfa merkezli 5 ilde, silah ticareti operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çalınmış gibi gösterdikleri ruhsatlı silahları, yasa dışı yollarla yüksek fiyatlardan sattıkları tespit edilen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

4 ay süren çalışmada Şanlıurfa, Gaziantep, Adıyaman, Şırnak ve Bitlis'te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adresleri saptanan yerlerde yapılan aramada 5 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız tüfek, bu silahlara ait 462 mermi ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan 18 şüpheli, emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
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