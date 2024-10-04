Şanlıurfa'nın İlk Kadın Otobüs Şoförü - Son Dakika
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Şanlıurfa'nın İlk Kadın Otobüs Şoförü

Şanlıurfa\'nın İlk Kadın Otobüs Şoförü

Fatma Hort Kumaş, Şanlıurfa'da kadın otobüs şoförü olarak hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

04.10.2024 12:19
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kentin ilk kadın belediye otobüsü şoförlüğünü yapan Fatma Hort Kumaş (37), çocukluk hayalini gerçekleştirdi.

Fatma Hort Kumaş (37), AA muhabirine, çocuk gelişimi bölümü mezunu olduğunu ve daha önceleri ücretli öğretmenlik, sürücü kursu eğitmenliği gibi farklı işlerde çalıştığını söyledi.

"Şanlıurfa halkını ve kadınlarını temsil ediyorum"

Yaptığı tüm işlere rağmen hayalinin bir gün otobüs şoförlüğü yapmak olduğunu ifade eden Kumaş, şöyle konuştu:

"Belediyenin şoför alımı yaptığını görünce çok heyecanlandım, mutlu oldum. Hemen başvurularımı yaptım ve başvuru sonucunda sayın başkanımız da sağ olsun Şanlıurfa halkı adına beni seçti. Şu anda Şanlıurfa halkını ve kadınlarını temsil ediyorum, onun için gururluyum, mutluyum. 12 yaşında araba kullanmayı öğrendikten sonra arabadan inmedim diyebilirim. Çok sektör değiştirdim ama döndüm dolaştım yine direksiyona geçtim, direksiyondan kopamıyorum. Ne kadar araç kullanırsam kullanayım, otobüs şoförü olmak benim için hayaldi. Hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Bu hayale ulaştığım için amacıma ulaştığım için çok mutlu ve gururluyum. Her işte olduğu gibi otobüs kullanmanın da zorlukları var ama yapılmayacak, aşılamayacak bir şey değil, kadın her şeyi başarır. İlk kullandığımda çok mutlu oldum, ben bunu yaptım, başardım diye gururlandım."

Kentteki tek kadın otobüs şoförü olarak çevreden güzel tepkiler aldığını anlatan Kumaş, "Kadınların sayısının artmasını bekliyoruz. Bu süreçte ben onlara yardım için buradayım, bana ulaşabilirler, kendilerine yol göstericisi olurum. Eşim başlarda biraz tereddüt etti ama benim bir çok işi başardığımı bildiği için bu konuda destek oldu, kendisine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Yolcular memnun

Yolculardan Kübra Açıkgöz, kadınların kendilerini geliştirip başarılı olduklarını görmekten duyduğu sevinci dile getirerek, " Türkiye'de kadın otobüs şoförleri var ama Şanlıurfa'da ilk oluyor, umarım bunların sayıları artar. Çok mutlu oldum, başarılar diliyorum." dedi.

Nisa Davulcu, otobüse binince ilk kez bir kadın şoför ile karşılaştığını ve bunun kendisini çok mutlu ettiğini aktardı.

Halit Yılmaz ise kadın şoförü görünce şaşırdığını dile getirerek Kumaş'ı tebrik etti.

"Şoförlük yapma konusunda çok tecrübeli ve kendine güvenen biri"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Mahmut Kaysı, amaçlarının kentte güvenli ve konforlu ulaşımı sağlamak olduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gürpınar'ın bu konuda kendilerine verdiği desteğin önemine değinen Kaysı şöyle devam etti:

"Kadın şoförlerin toplu taşımada yer alması hem toplumda hem de belediyemizin hizmet kalitesinde olumlu katkılar sağlayacağı düşüncesindeyiz. Bu doğrultuda kadın şoför adaylarına yönelik başvuruları açtık ve Fatma hanım ilk başarılı adaylarımızdan biri oldu. Fatma hanım başvuran adaylar arasında yetenekleriyle öne çıkan bir isimdi. Şoförlük yapma konusunda çok tecrübeli ve kendine güvenen biri. Yaptığımız değerlendirme ve testlerin hepsinden başarıyla geçti. O yüzden kendisini tebrik ediyoruz. Bundan sonra toplu taşımada kadın şoförlerin sayısının artmasını temenni ediyoruz. Belediye olarak bu konuda gereken tüm desteği vermeye devam edeceğiz. Fatma hanımın görev yaptığı otobüse binen herkesin gönül rahatlığıyla seyahat edeceğine inanıyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şanlıurfa'nın İlk Kadın Otobüs Şoförü - Son Dakika

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